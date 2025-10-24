l l primo appuntamento con X Factor 2025 Live Show è iniziato con il rito delle Cover. I look dei giudici Paola Iezzi e Jake La Furia, lei vestita da cameriera sexy e lui con cappello da rude cowboy, hanno fatto scalpore. Super ospite della serata è stata Annalisa, che ha cantato Ma io sono Fuoco, languidamente sdraiata su un letto. I 12 concorrenti si sono esibiti dimostrando tecnica, bravura e preparazione e non hanno ricevuto alcuna critica. Tutti ottimi esecutori da primi della classe ma nessun fuoriclasse. In ballottaggio sono finiti i Copper Jitters e Amanda. L’appuntamento con X Factor 2025 Live Show è tutti i giovedì alle 21. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Giorgia ha aperto cantando un medley di "Il mio giorno migliore" e "The way you make me feel" di Michael Jackson