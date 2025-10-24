Giorgia e Annalisa infiammano X Factor 2025 | record di voti e Live Show da urlo su Sky e NOW

X Factor 2025, debutto da record su Sky e NOWoltre 2,2 milioni di voti e boom sui social I Live Show di X Factor 2025 hanno preso ufficialmente il via ieri sera, ed è stato un esordio davvero carico e potente: l’opening pazzesco di Giorgia; i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi già motivatissimi per presentare, promuovere e difendere i propri concorrenti, i 12. 🔗 Leggi su Digital-news.it

