Giorgetti difende la Manovra e invita alla calma | I ministri mi inseguono ma la gente vuole che si tagli
Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti rivendica la linea del rigore e risponde con ironia alle polemiche interne alla maggioranza. «Sono scappato da Roma perché i ministri mi inseguivano per i tagli alla spesa pubblica, ma la gente vuole che si tagli», ha detto oggi a margine di un incontro elettorale a Padova, spiegando di aver raccolto dai cittadini e dagli imprenditori «una chiara richiesta di sobrietà nei conti ». Il titolare di via XX Settembre ha difeso le scelte contenute nella legge di bilancio, sottolineando che si tratta di una manovra «non correttiva, la prima da quasi trent’anni». 🔗 Leggi su Open.online
Altre letture consigliate
I ministri se la sono presa con la capa della Regioneria Perrotta per le modifiche alla manovra. $Giorgetti la difende. Un hombre vertical - X Vai su X
La manovra del governo Meloni è un atto di ingiustizia sociale: taglia servizi e rinuncia a tassare i grandi profitti. Altro che coraggio: qui c’è solo la viltà di chi difende i forti contro i deboli. Giorgetti parla di “aliquote interessanti” per liberare gli extraprofitti: l’enne - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, Giorgetti difende i tagli e invita alla calma: «I ministri mi inseguono, ma la gente vuole che si tagli» - Nel centrodestra restano frizioni tra Forza Italia, Lupi e Tajani, ma tutti assicurano: «La tenuta d ... Da msn.com
Giorgetti difende la manovra: "I ministri mi inseguono ma la gente vuole che si tagli" - Il ministro dell'Economia e delle finanze apre alle modifiche del testo ma invita i senatori a rispettare la "quadratura dei conti" ... Lo riporta today.it
Giorgetti difende Perrotta: “Ho piena fiducia in chi lavora con me” - E lei con i suoi collaboratori precisa: “Le priorità le dà la politica, io verifico se sono compatibili con i conti” ... Scrive repubblica.it