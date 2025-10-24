Giorgetti difende la Manovra e invita alla calma | I ministri mi inseguono ma la gente vuole che si tagli

Il ministro dell’Economia  Giancarlo Giorgetti  rivendica la linea del rigore e risponde con ironia alle polemiche interne alla maggioranza. «Sono scappato da Roma perché i ministri mi inseguivano per i tagli alla spesa pubblica, ma la gente vuole che si tagli», ha detto oggi a margine di un incontro elettorale a Padova, spiegando di aver raccolto dai cittadini e dagli imprenditori «una chiara richiesta di sobrietà nei conti ». Il titolare di via XX Settembre ha difeso le scelte contenute nella  legge di bilancio, sottolineando che si tratta di una manovra «non correttiva, la prima da quasi trent’anni». 🔗 Leggi su Open.online

