Giochi a Taranto il flop del noleggio navi per gli atleti
Deserta la gara indetta da Sport e Salute con 26 milioni di euro, il commissario straordinario Ferrarese insiste: ci sarà una procedura negoziata, probabile un aumento dei costi L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
