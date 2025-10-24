Ginnastica Reggio capitale per un giorno

Manca ancora un mese, ma già si cercano i biglietti: è per il Freddy Grand Prix, grande evento dedicato alle specialità della ginnastica, che sabato 22 novembre sarà ospitato al PalaBigi. Lo spettacolo permetterà di ammirare le campionesse e i campioni della ginnastica italiana, tra cui la ravennate Milena Baldassarri (sei medaglie mondiali più 21 in Coppa del Mondo) e Giorgia Villa (argento olimpico a squadre e bronzo mondiale a squadre) che, per l’occasione, capitaneranno le due squadre sfidanti. Il Freddy Grand Prix si svolge infatti su tre round di sfide, votabili attraverso i profili social del GP e sulla piattaforma Sportface che trasmetterà l’evento in diretta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

