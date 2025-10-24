Ginnastica artistica Melnikova firma il bis d’oro Nemour scrive magie alle parallele Jarman e Hong in festa

A Jakarta (Indonesia) si sono disputate le prime finali di specialità dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Sono stati assegnati cinque titoli: tutto secondo pronostico sul fronte femminile, con gli annunciati trionfi della russa Angelina Melnikova al volteggio e dell’algerina Kaylia Nemour alle parallele asimmetriche; tra gli uomini, invece, le medaglie d’oro sono finite al collo del britannico Jake Jarman (corpo libero), del cinese Yanming Hong (cavallo con maniglie) e (anelli). FINALI DI SPECIALITÀ MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA. DONNE. VOLTEGGIO – Angelina Melnikova si era presentata con tutti i favori del pronostico dopo aver ottenuto il miglior riscontro del turno preliminare e ha conquistato l’oro in maniera schiacciante dopo la stoccata di ieri nel concorso generale individuale. 🔗 Leggi su Oasport.it

