Ginnastica artistica Melnikova firma il bis d’oro Nemour scrive magie alle parallele Jarman e Hong in festa
A Jakarta (Indonesia) si sono disputate le prime finali di specialità dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Sono stati assegnati cinque titoli: tutto secondo pronostico sul fronte femminile, con gli annunciati trionfi della russa Angelina Melnikova al volteggio e dell’algerina Kaylia Nemour alle parallele asimmetriche; tra gli uomini, invece, le medaglie d’oro sono finite al collo del britannico Jake Jarman (corpo libero), del cinese Yanming Hong (cavallo con maniglie) e (anelli). FINALI DI SPECIALITÀ MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA. DONNE. VOLTEGGIO – Angelina Melnikova si era presentata con tutti i favori del pronostico dopo aver ottenuto il miglior riscontro del turno preliminare e ha conquistato l’oro in maniera schiacciante dopo la stoccata di ieri nel concorso generale individuale. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Prima prova regionale Silver – Ginnastica Artistica Femminile Un weekend pieno di emozioni e soddisfazioni per le nostre ginnaste, protagoniste della prima prova regionale Silver GAF LC/LD Nel livello LD Avanzato, brilla Marisol De Vita , che conquist - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: si parte con il libero maschile, poi Melnikova e Nemour - 04 Bel doppio carpio, pregevoli i tre avvitamenti e mezzo a metà esercizio, sono quelli che spaccano sempre ... Segnala oasport.it
Mondiali ginnastica:Melnikova vince all around, 5/a Asia d'Amato - around ai mondiali di ginnastica artistica in corso a Giacarta, in Indonesia dove l'azzurra Asia d'Amato ha chiuso al quinto posto. Da ansa.it
Angelina Melnikova torna dopo 4 anni e stravolge i Mondiali di ginnastica artistica. La Russia si riprende il palcoscenico - Angelina Melnikova ha fatto il proprio ritorno ai Mondiali di ginnastica artistica dopo quattro anni di assenza. Secondo oasport.it