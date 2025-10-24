Gimenez-Leao per una notte a +4 | le probabili formazioni di Milan-Pisa

Max Allegri dà fiducia alla coppia d'attacco composta da Santi Gimenez e Rafa Leao, mentre dietro cambia Tomori e inserisce De Winter. Il Pisa si affida davanti a Nzola e Moreo. Se il Milan centrasse i tre punti, salirebbe a +4, almeno per una notte, sulle dirette concorrenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gimenez-Leao per una notte a +4: le probabili formazioni di Milan-Pisa

Contenuti che potrebbero interessarti

?#Gimenez in coppia con #Leao, Bartesaghi confermato, De Winter al posto di Tomori. Panchina per #Nkunku e #Athekame. Ancora out Loftus Cheek Le probabili formazioni di #MilanPisa - X Vai su X

#MilanPisa, #Leao e #Gimenez in attacco per #Allegri: i due in coppia per restare in vetta - facebook.com Vai su Facebook

Milan, è la notte per scappare . Allegri avanti con Leao-Gimenez - Max: "Contro il Como a Perth? ilrestodelcarlino.it scrive

Battere il Pisa per una notte a +4: ecco la missione del Milan con Leao e Gimenez dal 1' - Guai a parlare di fuga visto che siamo solo all'8^ giornata di campionato (ieri in conferenza stampa Max Allegri è stato molto chiaro su questo tema), ma se stasera il Milan ... Scrive milannews.it

Calcio: Milan senza Leao col Bologna, c'è Gimenez - Il Milan prepara la sfida ostica contro il Bologna sapendo di dover fare a meno probabilmente di Rafael Leao. Da ansa.it