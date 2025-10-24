Gimbe fa il furbo sui soldi alla sanità

Cartabellotta gioca sporco indicando il rapporto tra Fondo sanitario e Pil da qui al 2028. Ma la manovra agisce sul 2026, quando aumenterà. Ai tempi dei veri tagli invece taceva. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Gimbe fa il furbo sui soldi alla sanità

