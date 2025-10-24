Gilardino manda un messaggio a Cuadrado | lo ha detto sull’ex Juventus dopo il gol e il pareggio di Milan Pisa Le sue parole!

Gilardino, allenatore del Pisa, ha parlato di Cuadrado dopo il pareggio contro il Milan. Ecco le dichiarazioni sull’ex Juventus post 2-2 di San Siro. A DAZN dopo Milan Pisa, Alberto Gilardino ha analizzato così il 2-2 di San Siro. Le dichiarazioni sull’ex bianconero Juan Cuadrado, autore del gol del momentaneo 1-1 su calcio di rigore. ANALISI – «Non so se sono più incazzato per il risultato o più felice per la prestazione dei ragazzi. Ho dato fiducia alla squadra, stavamo bene in campo. Dovevamo continuare a crederci. Siamo andati sopra, avevamo in pugno la gara, peccato per il risultato finale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

