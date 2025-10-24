Gilardino manda un messaggio a Cuadrado | lo ha detto sull’ex Juventus dopo il gol e il pareggio di Milan Pisa Le sue parole!
Gilardino, allenatore del Pisa, ha parlato di Cuadrado dopo il pareggio contro il Milan. Ecco le dichiarazioni sull’ex Juventus post 2-2 di San Siro. A DAZN dopo Milan Pisa, Alberto Gilardino ha analizzato così il 2-2 di San Siro. Le dichiarazioni sull’ex bianconero Juan Cuadrado, autore del gol del momentaneo 1-1 su calcio di rigore. ANALISI – «Non so se sono più incazzato per il risultato o più felice per la prestazione dei ragazzi. Ho dato fiducia alla squadra, stavamo bene in campo. Dovevamo continuare a crederci. Siamo andati sopra, avevamo in pugno la gara, peccato per il risultato finale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Cerchi lavoro? Manda il curriculum alle nostre filiali del Gruppo Tecnocasa [email protected] oppure [email protected] ? Formiamo da oltre 30 anni i migliori professionisti nel settore Immobiliare - facebook.com Vai su Facebook
Cuadrado e Nzola: parla Gilardino e fa il punto prima di Atalanta-Pisa - Domani sera la squadra di Alberto Gilardino affronterà l'Atalanta al Gewiss Stadium, a partire dalle ore 20. Segnala tuttosport.com
Cuadrado è il nuovo esterno di Gilardino: ufficiale l'arrivo al Pisa - Questo il comunicato: "Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Juan Cuadrado, esterno destro classe 1988. Come scrive corrieredellosport.it
Gilardino: "Cuadrado e Nzola sono risorse importanti" - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Secondo video.sky.it