Sabato tornerà da ex dopo 22 stagioni da coach nella ’sua’ Macerata. Per coach Giacomo Giganti non sarà una partita come le altre quella in programma al Fontescodella. Giganti, maceratese doc, 42 anni, ne ha trascorsi dodici da coach delle giovanili della Lube, dove ha vinto cinque scudetti; quattro anni con la Balducci, dove ha ottenuto una promozione nel femminile dalla B2 alla B1; poi sei in quella Paoloni che affronterà sabato da avversario dove ha vinto la C salendo in B. "Macerata è storicamente un campo molto difficile. Ci aspetta un’altra partita tosta, ma sono molto fiducioso", afferma coach Giacomo Giganti, salito quest’anno ad allenare a Osimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giganti, il momento dell’ex: "Sono fiducioso dei ragazzi"