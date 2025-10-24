Gideon Levy e il sadismo di Israele

La rivelazione delle autorità di Gaza, confermata dai cronisti del Guardian, che i detenuti palestinesi sono stati orribilmente tortutati, come dimostrano i corpi dei 135 prigionieri defunti restituiti in cambio dei corpi degli ostaggi israeliani deceduti, ha scioccato tanti, ma era purtroppo un deja vu. Meno ovvia la rivelazione di un ostaggio israeliano che, dopo la liberazione, ha raccontato a Yedioth aeronoth che le terribili vessazioni subite dai prigionieri palestinesi, esposte pubblicamente dal ministro per la Sicurezza Ben-Gvir, facevano infuriare i carcerieri degli ostaggi israeliani, che spesso subivano pesanti ritorsioni. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Gideon Levy e il sadismo di Israele

