Come previsto Takaichi Sanae, 64 anni, conservatrice, è diventata prima ministra del Giappone, con forte consenso espresso anche dalla maggioranza delle cittadine e dei cittadini, come risulta dalle risposte nei sondaggi. Alcuni titoli di quotidiani riportano questa realtà come se nel paese si fosse infine infranto il soffitto di cristallo, tuttavia è difficile credere che sia davvero così, nonostante sia indubbio uno sviluppo significativo e simbolico nella politica giapponese, in cui le posizioni di vertice sono state storicamente dominate dagli uomini. Perché i partiti di opposizione, analisti e analiste della politica di casa, più voci di gente comune, temono che la prima ministra Takaichi non cambierà le scelte politiche consuete, né sosterrà di fatto la parità di genere per stipendi, carriera lavorativa e tutte quelle richieste avanzate dalle donne nipponiche per un più equo trattamento e aiuto nella gestione della vita quotidiana? Presto detto, basta analizzare come Takaichi è riuscita ad ottenere la vittoria nelle elezioni per la guida del Paese, ovvero scendendo a patti e coalizzandosi con il Partito populista, di destra e federalista “Nippon Ishin No Kai” (Japan Innovation Party). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giappone, Takaichi Sanae è la prima donna premier ma la strategia resta conservatrice: per la parità di genere si dovrà attendere