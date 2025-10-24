Giappone Takaichi punta a consolidare il rapporto con Trump | investire nella difesa e rafforzare l’economia

Le intenzioni del Giappone riguardano il rafforzamento della partnership con gli Usa e l’aumento della spesa militare. A ricordarlo è stata la nuova premier di destra Sanae Takaichi, che ora attende l’arrivo di Donald Trump a Tokyo. “Dobbiamo promuovere il rafforzamento delle capacità di difesa del nostro Paese per far fronte ai vari cambiamenti nel contesto della sicurezza”, ha spiegato la lady di ferro nipponica nel suo primo discorso al Parlamento. È una conservatrice convinta e viene considerata un falco nel suo partito, tanto che ha promesso di portare le spese per la difesa al 2% del Pil entro marzo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Giappone, Takaichi punta a consolidare il rapporto con Trump: investire nella difesa e rafforzare l’economia

