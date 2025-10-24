Gianmarco e Martina si baciano in pubblico | reagiscono una ex di Uomini e Donne e del GF

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sono i protagonisti di Uomini e Donne più chiacchierati del momento. La loro relazione, confermata ma non ufficializzata, continua a infiammare il web. Dopo l’ennesimo episodio che li ha visti insieme alla prima serata live di X Factor, il gossip si è acceso ancora di più. Ma non sono stati solo i fan a reagire: anche una famosa ex gieffina e una ex del trono classico lo hanno fatto! Martina De Ioannon e Gianmarco Steri: la nuova coppia di Uomini e Donne. Da settimane si parla della presunta relazione tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, due volti che il pubblico ha imparato a conoscere grazie a Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Gianmarco e Martina si baciano in pubblico: reagiscono una ex di Uomini e Donne e del GF

Argomenti simili trattati di recente

Si sta capendo se far andare Martina e Gianmarco questa settimana a Verissimo (che di solito si registra il giovedì), dunque per vederli sabato o domenica. O prossima settimana. Chiaramente nulla di ufficiale è soltanto un’indiscrezione: magari neanche inter - facebook.com Vai su Facebook

Martina e Gianmarco si baciano nel pubblico di X Factor: la sarcastica reazione di una famosissima ex gieffina - È innegabile che la notizia della relazione tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sta tenendo banco tra gli appassionati di gossip. isaechia.it scrive

Gianmarco Steri e Martina De Ioannon: arriva il primo bacio in pubblico/ Gli ex Uomini e Donne beccati così - Primo bacio in pubblico per Gianmarco Steri e Martina De Ioannon che, dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne, hanno ricominciato a frequentarsi. Da ilsussidiario.net

Martina De Ionannon e Gianmarco Steri a XFactor, paparazzati sui social mentre si baciano - Dopo settimane di voci, arriva la conferma: i due ex protagonisti di Uomini e Donne sono una coppia. Si legge su fanpage.it