GialappaShow seconda puntata con Gaia Virginia Raffaele e Levante
Gaia affianca il Mago Forest alla conduzione della seconda puntata di GialappaShow in cui saranno ospiti Virginia Raffaele e Levante. Dopo Miriam Leone ecco Gaia. Sarà la cantautrice italo-brasiliana ad affiancare il Mago Forest alla conduzione della seconda puntata di GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Giorgio Gherarducci e Marco Santin, prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta su TV8, lunedì 27 ottobre alle ore 21.30. In questa seconda puntata, incursione a sorpresa della straordinaria Virginia Raffaele, protagonista sul palco di un duetto esilarante con il Mago Forest. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
