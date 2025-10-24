GialappaShow chi affianca il Mago Forest nella seconda puntata

In onda lunedì sera. Dopo Miriam Leone, sarà Gaia, cantautrice italo-brasiliana, ad affiancare il Mago Forest nella conduzione della seconda puntata di GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Giorgio Gherarducci e Marco Santin, prodotto da Banijay Italia. L’appuntamento è per lunedì 27 ottobre alle 21.30 su TV8, in simulcast su Sky e in streaming su NOW. La puntata ospiterà un’ incursione speciale di Virginia Raffaele, protagonista di un duetto comico con il Mago Forest. Tra le guest star anche Alba Parietti, intervistata da Silvia Toffanin (Brenda Lodigiani) nel nuovo episodio di “Vererrimo”. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - GialappaShow, chi affianca il Mago Forest nella seconda puntata

