Getta la compagna sul letto e le fa saltare un dente a pugni | arrestato 32enne

Gli agenti del Commissariato di Assisi hanno posto fine a un episodio di violenza domestica, arrestando un italiano di 32 anni, già noto alle forze dell'ordine, per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.L’abitazione era a soqquadro e la vittima, una donna convivente. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it