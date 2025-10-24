Gerry Scotti rende merito a Stefano De Martino | le sue parole | VIDEO

Al Festival dello Spettacolo Gerry Scotti è tornato a parlare della sfida con Stefano De Martino ma stavolta con altri toni, congratulandosi con il suo dirimpettaio L'articolo Gerry Scotti rende merito a Stefano De Martino: le sue parole VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gerry Scotti rende merito a Stefano De Martino: le sue parole | VIDEO

Scopri altri approfondimenti

Gerry Scotti nonno per la terza volta: è nata Olivia . L’annuncio è arrivato durante “Il Festival dello Spettacolo”, organizzato da TV Sorrisi e Canzoni, che, iniziato oggi 24 ottobre, fino al 26 ottobre, si terrà al Superstudio Più, in via Tortona a Milano. @tvsorrisi - facebook.com Vai su Facebook

Milan, Modric sorprende Gerry Scotti e gli regala una sua maglietta - X Vai su X

Gerry Scotti rende onore al merito a Stefano De Martino: “Non succedeva da anni” - L'articolo Gerry Scotti rende onore al merito a Stefano De Martino: “Non succedeva da anni” sembra essere il primo su LaNostraTv. msn.com scrive

Gerry Scotti: “Io e Stefano De Martino stiamo facendo qualcosa che non succedeva da trent’anni” - Gerry Scotti celebra Stefano De Martino al Festival dello Spettacolo e annuncia che sono loro che hanno riportato la prima serata al centro della tv: "Undici ... Secondo fanpage.it

Gerry Scotti diventa nonno per la terza volta, ma la partecipazione a un festival gli impedisce di conoscere la nipote - Dopo Virginia e Pietro, poche ore fa è arrivata Olivia, terza figlia di Edoardo Scotti e della moglie ... Riporta fanpage.it