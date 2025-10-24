Gerry Scotti rende merito a Stefano De Martino | le sue parole | VIDEO

Ildifforme.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Festival dello Spettacolo Gerry Scotti è tornato a parlare della sfida con Stefano De Martino ma stavolta con altri toni, congratulandosi con il suo dirimpettaio L'articolo Gerry Scotti rende merito a Stefano De Martino: le sue parole VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

gerry scotti rende merito a stefano de martino le sue parole video

© Ildifforme.it - Gerry Scotti rende merito a Stefano De Martino: le sue parole | VIDEO

Scopri altri approfondimenti

gerry scotti rende meritoGerry Scotti rende onore al merito a Stefano De Martino: “Non succedeva da anni” - L'articolo Gerry Scotti rende onore al merito a Stefano De Martino: “Non succedeva da anni” sembra essere il primo su LaNostraTv. msn.com scrive

gerry scotti rende meritoGerry Scotti: “Io e Stefano De Martino stiamo facendo qualcosa che non succedeva da trent’anni” - Gerry Scotti celebra Stefano De Martino al Festival dello Spettacolo e annuncia che sono loro che hanno riportato la prima serata al centro della tv: "Undici ... Secondo fanpage.it

gerry scotti rende meritoGerry Scotti diventa nonno per la terza volta, ma la partecipazione a un festival gli impedisce di conoscere la nipote - Dopo Virginia e Pietro, poche ore fa è arrivata Olivia, terza figlia di Edoardo Scotti e della moglie ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Gerry Scotti Rende Merito