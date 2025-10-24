Gerry Scotti nonno per la terza volta Poi parla di Stefano De Martino | Non succedeva da 30 anni

Da ormai mesi non si parla d’altro che del successo de La Ruota della Fortuna: Gerry Scotti sta vivendo davvero un periodo d’oro, pieno di successi. Dopo il boom di Affari Tuoi dello scorso anno, non si è ripetuto il “miracolo”: Stefano De Martino è sempre un passo indietro a Zio Gerry. Nessun flop, perché è chiaro il risultato: milioni di persone, ogni sera, accendono la tv e scelgono tra Rai1 e Canale5. E forse è proprio per questo che Scotti ha voluto rendere onore al suo giovanissimo avversario durante il Festival dello Spettacolo di TV Sorrisi e Canzoni. Gerry Scotti rende onore a Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Gerry Scotti nonno per la terza volta. Poi parla di Stefano De Martino: “Non succedeva da 30 anni”

