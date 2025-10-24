Gerry Scotti | Modric? Mi ha regalato la maglietta E contro il Pisa

Il famoso volto della televisione italiana ha inaugurato il Festival dello Spettacolo, a Milano fino a domenica. E intanto pensa già alla partita di stasera: “Molto pericolosa: ricordiamoci il match contro la Cremonese”. E ancora su Modric: “È fenomenale. Il suo arrivo è un'aggiunta a tutto il movimento del calcio italiano”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gerry Scotti: “Modric? Mi ha regalato la maglietta. E contro il Pisa..."

Leggi anche questi approfondimenti

Samira sta conquistando tutti al fianco di Gerry Scotti ne “La Ruota della Fortuna” - facebook.com Vai su Facebook

Milan, Modric sorprende Gerry Scotti e gli regala una sua maglietta - X Vai su X

Gerry Scotti: “Modric? Mi ha regalato la maglietta. E contro il Pisa..." - Il suo arrivo è un'aggiunta a tutto il movimento del calcio italiano”. Secondo msn.com

Gerry Scotti, doppia festa: riceve il 13° Telegatto e nasce la nipotina Olivia - Aldo Vitali, consegnandogli il premio, ha ricordato come Gerry Scotti rappresenti «una colonna della nostra televisione, un volto che ha saputo coniugare popolarità e qualità, leggerezza e ... Riporta civonline.it

Gerry Scotti: «Io e Stefano De Martino abbiamo creato la nuova prima serata. Samira Lui? Non è una valletta» - Esordisce così Gerry Scotti che apre ufficialmente la ... Si legge su msn.com