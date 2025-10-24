Gerry Scotti inaugura la prima edizione del Festival dello Spettacolo ricevendo il Telegatto

Panorama.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha preso il via questa mattina alle 10 Il Festival Dello Spettacolo – il primo evento in Italia e in Europa interamente dedicato alle diverse anime dell’intrattenimento, di scena a Milano fino a domenica 26 ottobre negli spazi del Superstudio Più. Insieme al Direttore di Tv Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali, è stato Gerry Scotti ad inaugurare la rassegna:  “È il primo nastro che taglio in vita mia, il primo in assoluto!”  ha sottolineato il conduttore. Durante l’incontro Gerry Scotti ha ricevuto da Sorrisi il prestigioso Telegatto: “ Ne ho vinti circa 11, ma questi della nuova generazione, per assurdo, sono diventati ancora più ambiti “. 🔗 Leggi su Panorama.it

gerry scotti inaugura la prima edizione del festival dello spettacolo ricevendo il telegatto

© Panorama.it - Gerry Scotti inaugura la prima edizione del Festival dello Spettacolo ricevendo il Telegatto

Altri contenuti sullo stesso argomento

gerry scotti inaugura primaGerry Scotti inaugura il Festival dello Spettacolo: “Un Telegatto che profuma di futuro e un pensiero a Mike” - È stato infatti il conduttore pavese ad inaugurare, insieme al direttore di Tv Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali, la pri ... Secondo domanipress.it

gerry scotti inaugura primaGerry Scotti, 'io e De Martino siamo la nuova prima serata' - Voglio rendere onore a Stefano De Martino, il mio avversario giovanissimo: mettiamo assieme le componenti sociali e regionali, ... Come scrive ansa.it

gerry scotti inaugura primaGerry Scotti: “Io e Stefano De Martino stiamo facendo qualcosa che non succedeva da trent’anni” - Gerry Scotti celebra Stefano De Martino al Festival dello Spettacolo e annuncia che sono loro che hanno riportato la prima serata al centro della tv: "Undici ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Gerry Scotti Inaugura Prima