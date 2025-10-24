Gerry Scotti ha inaugurato la prima edizione de Il Festival dello Spettacolo

Insieme al Direttore di Tv Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali, è stato Gerry Scotti ad inaugurare Il Festival Dello Spettacolo. Ha preso il via questa mattina alle 10 Il Festival Dello Spettacolo, il primo evento in Italia e in Europa interamente dedicato alle diverse anime dell’intrattenimento, di scena a Milano fino a domenica 26 ottobre negli spazi del Superstudio Più. Insieme al Direttore di Tv Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali, è stato Gerry Scotti ad inaugurare la rassegna: “È il primo nastro che taglio in vita mia, il primo in assoluto!” ha sottolineato il conduttore. Durante l’incontro Gerry Scotti ha ricevuto da Sorrisi il prestigioso Telegatto: “ Ne ho vinti circa 11, ma questi della nuova generazione, per assurdo, sono diventati ancora più ambiti “. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Gerry Scotti ha inaugurato la prima edizione de Il Festival dello Spettacolo

Leggi anche questi approfondimenti

Gerry Scotti nonno per la terza volta: è nata Olivia . L’annuncio è arrivato durante “Il Festival dello Spettacolo”, organizzato da TV Sorrisi e Canzoni, che, iniziato oggi 24 ottobre, fino al 26 ottobre, si terrà al Superstudio Più, in via Tortona a Milano. @tvsorrisi - facebook.com Vai su Facebook

Milan, Modric sorprende Gerry Scotti e gli regala una sua maglietta - X Vai su X

Gerry Scotti inaugura il Festival dello Spettacolo: “Un Telegatto che profuma di futuro e un pensiero a Mike” - Un Gerry Scotti inedito Tra i sorrisi e i ricordi, Scotti ha svelato anche la sua gioia più ... Come scrive domanipress.it

Gerry Scotti: "Voglio rendere onore a De Martino, insieme facciamo più di 11 milioni di spettatori. Samira? Non è una valletta" - La gioia per l'inarrestabile successo della "Ruota della Fortuna", ma anche l'emozione per essere diventato nonno da poche ore. Scrive today.it

Gerry Scotti, 'io e De Martino siamo la nuova prima serata' - Voglio rendere onore a Stefano De Martino, il mio avversario giovanissimo: mettiamo assieme le componenti sociali e regionali, ... Scrive ansa.it