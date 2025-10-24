Gerry Scotti e il duello con Stefano De Martino | ‘Non si vedeva da 30 anni in tv’

Gerry Scotti punzecchia e ammira Stefano De Martino: cosa è successo?. Un duello televisivo che ricorda leggendarie rivalità sportive. Come Coppi e Bartali o Borg e McEnroe o magari Mina-Milva per non discostarsi dal mondo dello spettacolo. Negli ultimi due mesi, Gerry Scotti non ha nascosto la sua vena provocatoria, lanciando frecciatine ad Affari Tuoi e, indirettamente, anche a Stefano De Martino. “A La Ruota della Fortuna si vincono soldi per merito, altrove li regalano”, aveva detto il conduttore di Mediaset, accennando al meccanismo dei giochi televisivi. L’ex ballerino ha prima incassato senza batter ciglio, ma poi ha iniziato a stuzzicare il conduttore de La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Gerry Scotti e il duello con Stefano De Martino: ‘Non si vedeva da 30 anni in tv’

