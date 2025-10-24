Mentre Francia, con Thales e Airbus, e Italia, con Leonardo, stringono un'alleanza satellitare per competere con Starlink, la Germania è pronta a costruire una. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Germania pronta a realizzare 40 satelliti entro due anni: dopo Italia e Francia, anche Berlino compete con Starlink