Germania oltre mille gru vittime dell’influenza aviaria | paura per i pollai già iniziati gli abbattimenti

Un’ influenza aviaria di rara violenza ha colpito la Germania e sono centinaia le gru – apparentemente più colpite di oche e anatre – che in questi giorni stanno morendo, cadendo letteralmente dal cielo. Il fenomeno è cominciato lo scorso 13 ottobre, quando le analisi hanno confermato il primo caso, ma da lì in poi la moria non ha fatto che aumentare e oggi sarebbero oltre 1.000 gli esemplari morti per questa causa. Brandeburgo, Turingia, Sassonia-Anhalt e Meclemburgo-Pomerania Anteriore sono le regioni più colpite, ma con la diffusione nei pollai si teme ora per le ricadute economiche sulla filiera. 🔗 Leggi su Open.online

