Germania esercitazione militare | sparatoria per errore tra esercito e polizia
La polizia dice di essere stata avvertita dell'esercitazione in corso, ma che l'area indicata era diversa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
#Germania, la polizia spara a un uomo armato: ma era un soldato della Bundeswehr impegnato in un'esercitazione militare. - X Vai su X
Germania, Erding (Baviera), mercoledì 22 ottobre 2025: durante l’esercitazione “Marshal Power 2025” un agente di polizia ha sparato e ferito lievemente un soldato della Bundeswehr impegnato in uno scenario addestrativo in area urbana. L’intervento è scatt - facebook.com Vai su Facebook
Germania, la polizia spara per errore a un soldato durante un’esercitazione delle Forze Armate - Durante un’esercitazione dell'esercito, che simulava l'invasione di un Paese NATO, un soldato è stato ferito per errore dalla polizia. Segnala ilmitte.com
