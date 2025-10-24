George Clooney star dei film di Ocean' s scherza sul furto al Louvre | Sono molto orgoglioso di quei ladri

L'interprete di Danny Ocean nei popolari film ha commentato in modo ironico la notizia del crimine compiuto a Parigi domenica. George Clooney, in questi mesi impegnato nella promozione di Jay Kelly, ha commentato in modo ironico il furto al Louvre avvenuto pochi giorni fa. L'interprete del franchise di Ocean's ha infatti scherzato su quanto accaduto, suggerendo inoltre che si potrebbero usare gli eventi come spunto per il prossimo capitolo delle avventure del gruppo di ladri, attualmente in fase di sviluppo. Il furto avvenuto a Parigi Nella mattinata di domenica quattro uomini si sono introdotti al museo del Louvre, nella città di Parigi, fingendosi degli operai e hanno portato via dei gioielli del valore stimato di oltre 100 milioni di dollari.

