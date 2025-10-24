Continuano le discussioni sull’arresto richiesto dalla Procura di Genova verso 26 anarchici accusati di devastazione, che avevano generato tensioni nelle strade dopo lo sgombero dell’ex Latteria occupata. Alessandra Bianchi, capogruppo di Fratelli d’Italia al consiglio comunale, era rimasta sconcertata dalla decisione del gip Giorgio Morando, che aveva respinto la richiesta di custodia cautelare. “In questo modo non si fa altro che avvallare le condotte violente che stanno condizionando i genovesi, costretti a fare i conti con una città sempre più insicura, sporca e con un centro storico ormai fuori controllo, luogo di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti”, ha spiegato l’esponente di centrodestra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Genova, il tribunale “giustifica” la strana scarcerazione degli anarchici che devastarono la città dopo la protesta di FdI