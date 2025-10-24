Genova 27enne denuncia stupro di gruppo

Periodicodaily.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Una giovane di 27 anni ha denunciato di essere stata aggredita da due uomini in un appartamento della zona Foce, a Genova, dove era stata invitata alcuni giorni fa dal suo ex fidanzato, un operaio di 22 anni di origine albanese. Nell’abitazione era presente anche un collega dell’uomo, un italiano di 46 anni. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

genova 27enne denuncia stuproGenova, 27enne denuncia stupro di gruppo - La violenza in un appartamento della zona Foce, dove era stata invitata dal suo ex fidanzato, un operaio di 22 anni di origine albanese. Riporta msn.com

genova 27enne denuncia stuproStupro di gruppo in un appartamento alla Foce: la denuncia di una 27enne - Sarebbe stata invitata dall'ex in un appartamento al cui interno si trovava un altro uomo. Riporta genovatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Genova 27enne Denuncia Stupro