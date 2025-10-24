Genova 27enne denuncia stupro di gruppo

(Adnkronos) – Una giovane di 27 anni ha denunciato di essere stata aggredita da due uomini in un appartamento della zona Foce, a Genova, dove era stata invitata alcuni giorni fa dal suo ex fidanzato, un operaio di 22 anni di origine albanese. Nell’abitazione era presente anche un collega dell’uomo, un italiano di 46 anni. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com