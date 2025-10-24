Genoa Vieira prepara una piccola rivoluzione in vista del Torino | quel giocatore cambierà ruolo per provare a dare la svolta definitiva alla stagione

Calcionews24.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Genoa, Vieira studia cambi e moduli in vista della trasferta contro il Torino. Il tecnico del ‘Grifone’ ha idee molto chiare sul futuro. Il tecnico del Genoa, Thiago Vieira, sta valutando alcune modifiche sia negli uomini sia nel modulo in vista della delicata trasferta contro il Torino, in programma tra due giorni. La squadra rossoblù . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

genoa vieira prepara una piccola rivoluzione in vista del torino quel giocatore cambier224 ruolo per provare a dare la svolta definitiva alla stagione

© Calcionews24.com - Genoa, Vieira prepara una piccola rivoluzione in vista del Torino: quel giocatore cambierà ruolo per provare a dare la svolta definitiva alla stagione

News recenti che potrebbero piacerti

Vieira: "Il Genoa è pronto, i tifosi sono una motivazione in più" - Sabato al "Ferraris" i rossoblù affronteranno la squadra di Eusebio Di Francesco in una sfida che segna l'inizio ... Secondo sportmediaset.mediaset.it

genoa vieira prepara piccolaGenoa: Vieira a caccia della prima vittoria 'meritavamo di più' - Ma per il tecnico francese non è il caso di parlare di gara "vitale". Si legge su msn.com

Genoa, Vieira durissimo sul rigore: "Rischiamo di rovinare il calcio" - Credo che oggi siamo stati alla pari con una squadra fortissima: siamo stati organizzati e determinati e questo per ... tuttosport.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Genoa Vieira Prepara Piccola