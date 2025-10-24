Genitori in sciopero contro il bullo in classe | Clima insostenibile teniamo i bimbi a casa

Today.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Scuola più serena per tutti", "il bullismo segna". Sono alcuni degli slogan apparsi fuori da una scuola elementari di Conegliano, in provincia di Treviso, dove da tempo andrebbe avanti un clima di tensioni e violenze ai danni dei bambini da parte di un alunno. I genitori si sono quindi radunati. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

