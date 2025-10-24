Genitori in sciopero contro il bullo in classe | Clima insostenibile teniamo i bimbi a casa

"Scuola più serena per tutti", "il bullismo segna". Sono alcuni degli slogan apparsi fuori da una scuola elementari di Conegliano, in provincia di Treviso, dove da tempo andrebbe avanti un clima di tensioni e violenze ai danni dei bambini da parte di un alunno. I genitori si sono quindi radunati. 🔗 Leggi su Today.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Alla primaria Marconi di Conegliano i genitori di una classe quinta hanno proclamato due giorni di sciopero per denunciare episodi di bullismo da parte di un bambino e la mancanza di interventi efficaci - facebook.com Vai su Facebook

Treviso, i genitori scioperano contro il bullo in classe: «Teniamo i bambini a casa, abbiamo paura per loro» - L'accusa all'istituto e al Comune: «Situazione grave, non fanno nulla» ... Scrive msn.com

Basta bullismo a scuola, protesta choc dei genitori: tengono i figli a casa - La loro lettera: «Dallo scorso anno scolastico i nostri figli vengono vessati fisicamente e psicologic ... Riporta trevisotoday.it

Suicidio Paolo Mendico, dopo ispezione Miur si va verso indagine/ Genitori “Vittima di bullismo da tempo” - Suicidio Paolo Mendico, a Dentro la Notizia i genitori del 14enne di Fondi che si è tolto la vita lo scorso mese di settembre: le novità ... Lo riporta ilsussidiario.net