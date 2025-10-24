Gengaro si candida per le Regionali in Campania | È prevalso il senso di responsabilità e l’appartenenza
Avellino, 24 ottobre 2025 – Vi sono riti che si ripetono con monotona solennità. Antonio Gengaro si è presentato questa mattina, al cospetto della stampa, con la puntualità di chi sa che il destino si rincorre anche nelle stanze fumose di un Circolo, e non sempre per motivi semplici. Candidato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
