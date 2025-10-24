Gengaro | Serve coerenza contro il peggior trasformismo

Vi sono riti che si ripetono con monotona solennità. Anche la politica irpina, a intervalli regolari, rinnova i propri protagonisti. Questa volta tocca ad Antonio Gengaro, che torna in campo con il Partito Democratico per le elezioni regionali campane. Davanti alla stampa, l'ex vicesindaco ha spiegato le ragioni di una candidatura "tutt'altro che prevista". "Dopo la disfatta nelle Marche – ha raccontato – aleggiava apprensione anche sul centrosinistra campano. All'inizio rifiutai, poi ha prevalso il senso di responsabilità". Un ritorno motivato da ciò che definisce "la necessità di opporsi al peggior trasformismo", bersaglio chiaro della sua analisi.

