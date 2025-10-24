Gender Bender | a Bologna il festival sugli immaginari del corpo del genere e dei desideri

Bolognatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 30 ottobre all’8 novembre 2025, Bologna ospita la 23° edizione di Gender Bender, il festival internazionale che esplora gli immaginari del corpo, del genere e dei desideri attraverso linguaggi artistici multidisciplinari, dalla danza al cinema, dalla performance alla letteratura. Prodotto da. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

