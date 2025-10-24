Gender Bender | a Bologna il festival sugli immaginari del corpo del genere e dei desideri

Dal 30 ottobre all’8 novembre 2025, Bologna ospita la 23° edizione di Gender Bender, il festival internazionale che esplora gli immaginari del corpo, del genere e dei desideri attraverso linguaggi artistici multidisciplinari, dalla danza al cinema, dalla performance alla letteratura. Prodotto da. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Altre letture consigliate

Torna a Bologna il Gender Bender International Festival, ' !! #GenderBender è un festival che intercetta da 20 anni gli immaginari culturali e artistici legati al corpo e al genere. Si svolge ogni anno a #Bologna - facebook.com Vai su Facebook

Bologna, il festival Gender Bender celebra Educare alle Differenze: 10 anni per una scuola inclusiva - X Vai su X

Il Festival Gender Bender torna a Bologna dal 31 ottobre - Una manifestazione che ha insegnato a fare cultura di qualità continuando anche in un momento come quello attuale definito di "abisso", fra guerre e catastrofi: è il Festival Gender Bender che torna a ... Da ansa.it

Torna Gender Bender. Si parte nel Playground - Atterrerà in città dal 30 ottobre all’8 novembre, ma presenterà già un’anteprima oggi al Parco Nicholas Green. Secondo ilrestodelcarlino.it

Gender Bender cresce tra abisso e bellezza - Il festival compie ventidue anni, declinando in modi nuovi la diversità. Lo riporta ilrestodelcarlino.it