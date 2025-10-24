Gen Z vuole meno sesso in film e serie tv | Meglio l’animazione e le storie d’amicizia

Il report Teens & Screens evidenzia alcune preferenze nella giovane generazione riguardo i prodotti da consumare sullo schermo. Due giorni fa è stato pubblicato il report annuale Teens & Screens del Center for Scholars & Storytellers dell'UCLA che offre spunti interessanti sulle preferenze e i gusti dei giovani consumatori di media. Il report di quest'anno, intitolato Get Real: Relatability on Demand, evidenzia come adolescenti e giovani adulti siano sempre più alla ricerca di autenticità e rappresentazioni reali nei prodotti sullo schermo. Meno sesso e più amicizia in film e serie tv Secondo il sondaggio, i giovani posizionano l'amore al terz'ultimo posto tra i temi che vorrebbero vedere rappresentati. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

