Gen Z vuole meno sesso in film e serie tv | Meglio l’animazione e le storie d’amicizia
Il report Teens & Screens evidenzia alcune preferenze nella giovane generazione riguardo i prodotti da consumare sullo schermo. Due giorni fa è stato pubblicato il report annuale Teens & Screens del Center for Scholars & Storytellers dell'UCLA che offre spunti interessanti sulle preferenze e i gusti dei giovani consumatori di media. Il report di quest'anno, intitolato Get Real: Relatability on Demand, evidenzia come adolescenti e giovani adulti siano sempre più alla ricerca di autenticità e rappresentazioni reali nei prodotti sullo schermo. Meno sesso e più amicizia in film e serie tv Secondo il sondaggio, i giovani posizionano l'amore al terz'ultimo posto tra i temi che vorrebbero vedere rappresentati.
Gen Z vuole meno sesso in film e serie tv: "Meglio l'animazione e le storie d'amicizia" - Il report Teens & Screens evidenzia alcune preferenze nella giovane generazione riguardo i prodotti da consumare sullo schermo.
