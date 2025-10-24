gemelline cardiopatiche salvate in eritrea dal team del sindaco chirurgo bruno murzi e monasterio

Massa, 24 ottobre 2025 — Hanno lo stesso viso, gli stessi grandi occhi profondi e, fino a pochi giorni fa, anche lo stesso problema: un cuore che non riusciva a battere come avrebbe dovuto. Le due gemelline eritree, appena nove mesi e pochi chili di peso — una quattro chili e mezzo, l’altra cinque — sono arrivate all’International Operation Center for Children di Asmara in braccio alla loro mamma, con una speranza fragile: che il team italiano potesse salvarle. A diagnosticarne la grave malformazione cardiaca è stata la dottoressa Nadia Assanta, responsabile dell’Unità di patologie cardiache medico-chirurgiche dell’infanzia e del congenito adulto dell’Ospedale del Cuore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

