Gb monarchia in crisi
Non è bastata la storica preghiera congiunta di re Carlo e papa Leone XIV a cancellare le difficoltà della famiglia reale inglese. Il momento, per i sovrani britannici, è davvero delicato, con le vicende del reietto principe Andrea che imbarazzano la corona, in patria e nel mondo. Travolto dallo scandalo Epstein, Andrea è stato spinto ad abbandonare i suoi titoli, compreso quello di duca di York. Il principe William ha preso le distanze dallo zio, sottolineando che la sua presenza non sarà gradita alla futura incoronazione, per proteggere la reputazione della famiglia reale. Una reputazione che tra la popolazione appare sempre più fragile: secondo i bookmaker, entro il 2030 potrebbe tenersi un referendum per l’abolizione della monarchia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
