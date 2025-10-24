Gazzetta dello Sport | La rabbia di Conte
Nel suo approfondimento per la Gazzetta dello Sport, Antonio Giordano descrive la vigilia di Napoli-Inter come un film carico di tensione, rabbia e concentrazione. Antonio Conte, reduce dal pesante 6-2 contro il Psv, si è chiuso nella sua bolla per ritrovare lucidità e identità. L'obiettivo è chiaro: trasformare la delusione in energia. «Vi voglio arrabbiati» — avrebbe detto ai suoi giocatori durante l'allenamento a Castel Volturno, scrive Giordano sulla Gazzetta dello Sport. Il tecnico pugliese vive ogni vigilia come una battaglia, con la stessa intensità di un protagonista di "Ogni maledetta domenica".
