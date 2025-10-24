Gaza scontri a Roma tra polizia e manifestanti pro Pal | azionati gli idranti
Scontri tra manifestanti per Gaza e polizia in Piazza Verdi a Roma. I manifestanti hanno provato a forzare il blocco al grido di “Corteo, corteo” per raggiungere l’Auditorium Parco della Musica dove è in corso la Festa del Cinema e con l’obiettivo di passare accanto all’Ambasciata israeliana per la contestazione. Dopo alcuni minuti di trattativa con le forze di polizia il corteo è partito lo stesso spingendo contro i poliziotti in tenuta antisommossa. Dalla polizia sono partiti gli idranti per allontanare i manifestanti. In piazza il sindacato Usb, Potere al Popolo, la Movimento Studenti Palestinesi, Arci e altre sigle. 🔗 Leggi su Lapresse.it
