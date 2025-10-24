Gaza Rubio | Non c’è un piano B quello di Trump è il migliore Hamas | Prima fase rispettata
(Adnkronos) – "Non esiste un piano B" per la Striscia di Gaza, quello elaborato dal presidente americano Donald Trump "è il piano migliore". Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa Marco Rubio durante la sua visita alla base dell'esercito americano a Kiryat Gat. Washington, ha spiegato, sta "costruendo una forza di stabilizzazione che includa . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
