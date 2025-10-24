Gaza Rubio bacchetta Hamas | Deve disarmare Israele ha rispettato gli impegni

Mentre al legge sull'annessione della Cisgiordania trova il divieto a proseguire di Benjamin Netanyahu dopo il categorico no di Donald Trump, il segretario di Stato Usa, in visita al quartier generale americano di Kiryat Gat, fa il punto sull'andamento del piano di pace. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gaza, Rubio bacchetta Hamas: “Deve disarmare, Israele ha rispettato gli impegni”

