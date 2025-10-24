Gaza rientra in Thailandia il corpo di un ostaggio ucciso il 7 ottobre
Il corpo di un lavoratore thailandese rapito nel sud di Israele durante l'attacco di Hamas il 7 ottobre 2023 è stato restituito alla Thailandia, dove è stato accolto con una breve cerimonia all'aeroporto di Bangkok. I rappresentanti dei governi thailandese e israeliano hanno deposto corone di fiori sulla bara di Sonthaya Oakkharasri, 30 anni, prima che fosse caricata su un veicolo per il viaggio di ritorno alla sua casa nel nord-est del paese. Sonthaya era uno dei 31 cittadini thailandesi presi in ostaggio a Gaza. Lavorava come agricoltore nel kibbutz Be'eri, dove fu ucciso dai terroristi e il suo corpo poi era stato portato nella Striscia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Argomenti simili trattati di recente
Un convoglio con i corpi degli ostaggi deceduti provenienti da Gaza è arrivato a Tel Aviv per l’identificazione forense. La consegna, gestita dalla Croce Rossa, rientra nell’accordo che aveva visto il rilascio di 20 ostaggi vivi e la liberazione di oltre 1.000 prigion - facebook.com Vai su Facebook
Gaza. Lo skipper La Piccirella rientra a Bari, "Penso a chi non è stato ancora rilasciato" - X Vai su X
Gaza, il corpo di un ostaggio thailandese ucciso il 7 ottobre torna in patria - Lavorava come agricoltore nel kibbutz Be'eri, dove fu ucciso dai terroristi e il suo ... Riporta msn.com
Gaza, rientra in Israele il corpo dell'ostaggio Tal Haimi - (LaPresse) Un convoglio scortato ha riportato a Tel Aviv il corpo del sergente maggiore Tal Haimi, 41 anni, ucciso da Hamas il 7 ottobre 2023 mentre difendeva ... msn.com scrive
Gaza, vice ministro Esteri Israele: "Hamas potrebbe iniziare a rilasciare ostaggi già oggi" - Hamas potrebbe iniziare a rilasciare gli ostaggi israeliani già questa sera, "prima del previsto". Segnala msn.com