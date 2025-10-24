Gaza nuovo REPORT Onu di Francesca Albanese | Genocidio un crimine collettivo Usa Germania e Italia complici tramite invio di armi

Un nuovo rapporto firmato relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati stabilisce che a Gaza è in corso un "genocidio collettivo" Un nuovo report Onu su Gaza a firma della relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati Francesca Alba.

#intanto Nuovo raid israeliano sulla Striscia di Gaza: almeno 26 morti, colpita una scuola per sfollati - X Vai su X

Alfonso Pecoraro Scanio. . Di nuovo guerra a Gaza? E Trump dice a Ucraina di arrendersi? E vuole il Nobel? Dopo aver cambiato nome al ministro della difesa in guerra! Attentato a Ranucci. Domani 17,30 in piazza a Roma e Storace propone ai politici di ritir - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, Trump: “Annettendo la Cisgiordania Israele perderebbe il sostegno degli USA”. E Netanyahu ordina sospensione iter legge - Il parlamento di Israele vota a favore dell'annessione della Cisgiordania occupata, ma poi Netanyahu blocca l'iter a seguito delle parole di Trump ... Si legge su fanpage.it

Onu accusa Israele: "A Gaza è genocidio". Nel report citati Netanyahu e Herzog - La commissione d’inchiesta sui territori palestinesi occupati ha concluso che a Gaza è in corso un genocidio, con responsabilità dirette dei vertici israeliani. affaritaliani.it scrive

Il futuro di Gaza, l’Onu prepara una forza internazionale: chi potrebbe guidare la missione - Israele si è detto disponibile a proseguire il ritiro dalle aree occupate di Gaza, a condizione che la forza internazionale si dimostri efficace. Da tg.la7.it