Gaza ministro israeliano Ben Gvir minaccia la ripresa della guerra | Ora che abbiamo gli ostaggi aprire le porte dell’inferno sulla Striscia - VIDEO
Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano invoca la ripresa dei bombardamenti su Gaza nonostante la tregua, dopo il rilascio degli ostaggi. Intanto il controllo e la militarizzazione di Gaza continuerebbero anche dopo il "ritiro dell'Idf", scoperte 40 basi militari israeliane nella Strsicia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
