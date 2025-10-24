Gaza ministro israeliano Ben Gvir minaccia la ripresa della guerra | Ora che abbiamo gli ostaggi aprire le porte dell’inferno sulla Striscia - VIDEO

24 ott 2025

Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano invoca la ripresa dei bombardamenti su Gaza nonostante la tregua, dopo il rilascio degli ostaggi. Intanto il controllo e la militarizzazione di Gaza continuerebbero anche dopo il "ritiro dell'Idf", scoperte 40 basi militari israeliane nella Strsicia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, ministro israeliano Ben Gvir minaccia la ripresa della guerra: "Ora che abbiamo gli ostaggi, aprire le porte dell’inferno sulla Striscia" - VIDEO

