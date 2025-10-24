Gaza Media | Hamas non conosce l’ubicazione dei corpi degli ostaggi
Secondo quanto riportato dal Times of Israel, che cita il quotidiano Ynet, un funzionario israeliano avrebbe affermato che Hamas non conoscerebbe l’ubicazione di cinque dei 13 ostaggi deceduti ancora trattenuti nella Striscia di Gaza. Il rappresentante ha sostenuto che il gruppo «sta giocando e prendendo tempo, per estendere il cessate il fuoco senza raggiungere la seconda fase che richiede il disarmo». L’accordo di tregua, entrato in vigore all’inizio del mese, prevedeva la restituzione di tutti gli ostaggi, riconoscendo però la difficoltà di recuperare alcuni dei corpi dei 28 prigionieri morti a causa della devastazione del territorio. 🔗 Leggi su Lettera43.it
