Gaza Israele mantiene 40 basi militari nella Striscia nonostante ritiro Idf continua piano militarizzazione - confermate anticipazioni GdI
Nonostante il presunto ritiro e la tregua in vigore, Israele conserva decine di postazioni militari dentro Gaza, segnando una forma di controllo anche più stringente di prima, come anticipato da Il Giornale d'Italia Il controllo e la militarizzazione di Gaza continua anche dopo la cosiddetta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Argomenti simili trattati di recente
