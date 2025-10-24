Gaza il filo sottile | gli aiuti e la tregua La testimonianza in diretta di Medici Senza Frontiere e Rula Jebreal

Lunedì 27 ottobre alle 17.30 la diretta “Gaza, il filo sottile: gli aiuti e la tregua” con la preziosa testimonianza Rosa Mazzone (testimone di MSF), Rula Jebreal (giornalista, scrittrice e docente) e Cinzia Monteverdi (presidente Fondazione Il Fatto Quotidiano). Modera Maddalena Oliva (vicedirettrice del Fatto Quotidiano) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, il filo sottile: gli aiuti e la tregua. La testimonianza in diretta di Medici Senza Frontiere e Rula Jebreal

