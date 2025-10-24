Gaza fazioni palestinesi | ok tecnocrati

21.00 Hamas e le altre fazioni palestinesi, riuniti al Cairo, hanno dato il via libera alla "consegna dell'amministrazione della Striscia di Gaza a un comitato palestinese temporaneo composto da 'tecnocrati' indipendenti della Striscia". Così in una nota congiunta. L'incontro, dichiara Hamas, è avvenuto nell'ambito dei preparativi per tenere un "dialogo nazionale completo per proteggere il progetto nazionale e ripristinare l'unità nazionale".Gruppi concordi su strategia per "rivitalizzare l'Olp",unico "rappresentante legittimo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

