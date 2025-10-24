Gaza coloni israeliani bloccano ingresso tir con aiuti umanitari occupano la strada e sventolano bandiera dello Stato ebraico - VIDEO

Diversi camion che trasportavano cibo, acqua e farmaci sono stati bloccati da dei coloni che hanno letteralmente occupato una parte della strada con lo scopo di impedire che questi arrivino a destinazione Coloni israeliani bloccano l'ingresso di tir con aiuti umanitari destinati ai palestines. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, coloni israeliani bloccano ingresso tir con aiuti umanitari, occupano la strada e sventolano bandiera dello Stato ebraico - VIDEO

Scopri altri approfondimenti

In Cisgiordania, la raccolta delle olive è diventata una battaglia quotidiana tra coloni e contadini palestinesi. A Gaza, una tregua precaria prova a fermare le armi dopo due anni di guerra. Ma tra permessi negati, ricostruzioni sospese e diplomazie in affanno, la - facebook.com Vai su Facebook

In Cisgiordania i coloni Israeliani seminano morte e terrore mentre a Gaza l’IDF continua lo sporco lavoro del genocidio e nell’impunità totale i leader israeliani invocano l’annessione illegale dei territori occupati palestinesi. In Palestina si gioca il destino dell’u - X Vai su X

Gaza, MSF denuncia: “Aiuti insufficienti e bloccati da Israele, ospedali della Striscia senza elettricità” - Medici Senza Frontiere denuncia la scarsità di aiuti e le restrizioni imposte da Israele: ospedali senza elettricità, ... Lo riporta fanpage.it

Medioriente, Hamas non sa dove sono 5 ostaggi morti. Israele: "Prendono tempo". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Medioriente, Hamas non sa dove sono 5 ostaggi morti. Riporta tg24.sky.it

I soldati israeliani rivelano che migliaia di tonnellate di aiuti sono state “seppellite e bruciate” a Gaza mentre la carestia si impadroniva della Striscia - Negli ultimi due mesi, l'esercito israeliano ha seppellito o bruciato più di mille camion di aiuti umanitari a Gaza, tra cui cibo, ... Segnala infopal.it