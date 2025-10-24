Gaza Ben-Gvir a Trump su liberazione Barghouti e annessione Cisgiordania | È un assassino nazista non sarà rilasciato Knesset? Vota con giudizio

Ilgiornaleditalia.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la netta stangata del Presidente Usa Trump sull'annessione del West Bank approvata dalla Knesset, e dopo la "valutazione" di una scarcerazione del leader palestinese Barghouti, Ben-Gvir replica respingendo le stilettate del tycoon "Barghouti è uno spregevole assassino nazista, con le man. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

gaza ben gvir a trump su liberazione barghouti e annessione cisgiordania 200 un assassino nazista non sar224 rilasciato knesset vota con giudizio

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Ben-Gvir a Trump su liberazione Barghouti e annessione Cisgiordania: "È un assassino nazista, non sarà rilasciato, Knesset? Vota con giudizio"

